Menace de forclusion de la liste de YAW : Tout sera clarifié lundi, déclare Moundiaye Cissé

Le dépôt de la liste de Yewwi Askan Wi (Yaw) pour les législatives 2022 n’est encore validé par la commission électorale chargée de la réception des dossiers de candidature. Pour cause, la liste est menacée de forclusion suite au désistement de deux candidats investis. Informé de la décision de la Délégation générale des élections (Dge), le maire de la ville de Dakar, membre de ladite coalition, a tenu un point de presse pour crier au complot et accuser le pouvoir de faire de manœuvres pour écarter leur liste. Interpellé sur ce flou, le Secrétaire Exécutif de l’Ong 3D, Moundiaye Cissé, regrette ce qui s’est passé au niveau de la Dge.



Pour l’invité de Jury du dimanche (JDD) sur Iradio, si ce n’est pas la bonne liste qui a été déposée, comme le prétend le mandataire de Yaw, Déthié Fall, seul interlocuteur de la Commission, il doit mettre sur la place publique la liste qu’il a déposée. Cela mettrait tout le monde à l’aise.



« On pouvait vraiment se passer de tout cette confusion autour de cette liste. Barthélémy Dias en tant que maire de Dakar, et tête de liste de Yaw à Dakar, mérite quand même d’être député », a déclaré M. Cissé.



Qui précise que « la liste Yaw n’est pas encore rejetée. C’est lundi que tout sera clair, le contrôle juridique va démarrer. On saura qui a tort, qui a menti, qui n’a pas menti. On va confronter la liste qui est à la Dge avec celle qui est au Cena ».



Ce qui sème le doute dans cette affaire, selon M. Cissé, « c’est que s’il y a une autre liste qui est déposée, pourquoi vouloir faire désister des personnes qui ne sont pas sur la liste dont le maire du Point E, Palla Samb. (…) ».



Pour le représentant de la société civile au niveau de la Dge, « une liste est déclarée irrecevable si elle ne respecte pas la parité, ou n’ayant pas de quittance ou bien que le nombre de parrains requis n’est pas respecté ».



M. Cissé de renseigner que « la loi ne prévoit pas des cas de désistement. Elle parle de remplacement prévu dans trois situations : soit l’investi est frappé d’illégalité, soit ses pièces sont périmées, soit il est mort ».