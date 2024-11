Menace de mort, violences et voies de fait : une droguée qui terrorisait sa famille condamnée à 3 mois de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict, mardi 26 novembre, en condamnant Fatoumata Sylla à une peine de 3 mois de prison ferme. Elle était jugée pour "menaces de mort, violences, voies de fait, ainsi que pour détention illégale d'arme blanche."



La dame Sylla, mère célibataire d’un garçon de 15 ans, est connue pour ses comportements violents lorsqu'elle est sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, informe Les Échos. Malgré les tentatives de sa famille pour la sortir de cette spirale, y compris un internement dans un centre de désintoxication et l’aide de marabouts, sa situation n’a cessé de se détériorer. Sa dernière altercation remonte au 1er novembre 2024. En état d'ivresse, elle a menacé ses deux sœurs, Khady et Adjia Sylla, avec un couteau. Lors de la dispute, elle a blessé sa sœur Adjia avant d’être maîtrisée.



Interrogée lors de son procès, Fatoumata Sylla a nié les accusations. Elle a expliqué qu’ "elle était venue rendre visite à sa mère et à son enfant lorsqu’une dispute avec son frère a éclaté, entraînant la bagarre qui a blessé Khady en tentant de les séparer." À en croire le journal, elle a également démenti avoir été sous l’emprise de drogue ou d’alcool à ce moment-là et a affirmé ne pas avoir détenu de couteau.



Cependant, Khady Sylla, l'une des sœurs a expliqué que lorsque la mise en cause était ivre, elle devenait agressive et blessait souvent les membres de la famille. "Elle a blessé Adja avec un couteau, mais quand elle est sobre, elle ne se souvient plus de ce qui s’est passé", a-t-elle déclaré, précisant qu'elle ne réclamait pas de compensation, mais demandait simplement que Fatoumata change de comportement.



La présidente du tribunal a souligné que la détention pourrait servir à Fatoumata Sylla de moyen de méditation sur ses actes et son avenir. Elle a été condamné à trois mois de prison ferme a été prononcée.