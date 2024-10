« Menace sur les salaires et pensions », Amadou Ba dément et accuse l’opposition de manipulation

« L’information selon laquelle le Gouvernement aurait un projet de baisse des salaires des fonctionnaires et agents de la fonction publique, de même que le montant des pensions de retraite, est un véritable fake news », a lancé Amadou Ba. Le responsable de Pastef qui se prononçait, sur la récente sortie du Parti de l’Indépendance et du Travail au Senegaal (PIT), souligne que ces actions pourraient leur faire perdre toute crédibilité face à l’ascension du Pastef en vue des élections législatives.



Selon le mandataire du Président Diomaye lors de la présidentielle de mars 2024, «les partis politiques derrière cette vulgaire manipulation, risquent de perdre toute crédibilité. L’opposition ne sait plus quoi inventer pour résister à Pastef dans la perspective des élections législatives ».



Pour rappel, dans un communiqué en date du Dimanche 29 septembre 2024, le PIT-Sénégal qui dénonce une crise soudaine des finances publiques orchestrée par le régime en place soupçonne les nouvelles autorités de vouloir s'attaquer aux salaires des agents de l'État. « Le Pari de l’Indépendance et du Travail exprime sa vive inquiétude face à la menace qui pèse sur ces acquis ». Il estime que « la masse salariale est désormais dans le collimateur des plus hautes autorités de l'État, sous prétexte de rationalisation des finances publiques ».