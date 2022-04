"Menaces, diffamation, dénigrements": Serigne Diagne de Dakaractu confirme sa plainte, Serigne Mboup entendu

Serigne Diagne et Serigne Mboup ont été convoqués mercredi, dans les locaux de la brigade de Kaolack. Le patron de Dakaractu a confirmé sa plainte déposée depuis mercredi dernier, contre le nouveau maire de Kaolack pour "menaces, mensonges, diffamation et dénigrements". Quant à l'accusé, il a été interrogé sur les allégations de M.Diagne.



Devant l'enquêteur en charge du dossier, Serigne Diagne a confirmé point par point les reproches faites à l'homme politique.

"Par trois fois et prenant prétexte d'invitation dans des émissions à très large écoute, Monsieur Serigne Mboup, opérateur économique et acteur politique, a porté à mon encontre des accusations graves qui ternissement mon image et portent atteinte à mon honneur ainsi qu'à la crédibilité du média que j'ai la responsabilité de diriger", soutenait-il dans sa plainte.



A en croire le patron de Dakaractu, Serigne Mboup lui en veut parce qu’il n’a pas voulu signer une convention que ce dernier lui proposait.



"Monsieur Mboup a, à deux reprises, tenté de faire établir une convocation de partenariat commercial entre Dakaractu et lui-même. D'abord le 20 septembre 2020, pour le compte de l'Union des chambres de commerce, puis récemment lors des élections locales, Monsieur Serigne Mboup m'a approché pour me proposer des conventions commerciales devant lui assurer une couverture médiatique de ses évènements. A deux reprises, j'ai refusé de donner suite à ses propositions", a soutenu M. Diagne et repris par Libération.



Qui explique les raisons de son refus : "J'ai refusé du fait que des partisans de Serigne Mboup avaient à Kaolack dans le lieu appelé "Cœur de ville" violemment et verbalement agressé mon correspondant qui a eu le tort de ne pas assurer des couvertures dithyrambiques au profit de leur leader".



Face à ces deux refus, déplore-t-il : "Serigne Mboup ne cesse depuis lors d'organiser ou de profiter de tribunes publiques pour m'accuser de lui soutirer de l'argent et de lui porter préjudice par des articles. (...)"



Avant de quitter les lieux, Serigne Diagne a versé dans sa plainte des constats d’huissier, des audios, des vidéos…



Mercredi, malgré des tentatives de médiation, Serigne Diagne a refusé de retirer sa plainte. Le directeur de Dakaractu exige des excuses publiques ou écrites.