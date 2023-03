Menaces et diffamations présumées : une journaliste porte plainte contre son ex-mari et Ousmane Tounkara

La journaliste S.N.M a déposé une lettre-plainte à la Division spéciale de cybersécurité (Dcs) contre son ex-mari El Hadji I.F et Ousmane Tounkara, un activiste vivant aux Etats-Unis. Elle les poursuit pour "menaces et diffamation présumées sur les réseaux sociaux".



Dans sa plainte, S.N.M s'attaque d'abord à Ousmane Tounkara qu'elle accuse d'être de connivence avec son ancien époux dans le but de la jeter en pâture. L'activiste vivant aux Usa aurait menacé la journaliste de balancer ses données personnelles sur la place publique. Ceci, en compagnie avec son ex mari, dit-elle.



Selon Libération de ce lundi , S.N.M et M.Fall ont convolé en justes noces au mois de mars 2020. Ils ont eu un garçon de 2 ans. Après deux ans d'union matrimoniale, le ménage commence à battre de l'aile. La journaliste déclare avoir subi des violences verbales, psychologiques de la part du papa de son enfant.



Face à une telle situation, elle a décidé d'engager une procédure de divorce devant le tribunal d'instance compétent. Malgré tout, elle se dit harcelée par son ex mari. Celui-ci l'accable de messages via WhatsApp et salit la mémoire de sa défunte mère. Ce qui l'a poussé à bloquer son numéro de téléphone.



Quant à Ousmane Tounkara, la plaignante a affirmé que celui-ci, a fait une sortie avec trois vidéos live et des vidéos dans lesquelles Tounkara déclare que la jeune femme aurait bénéficié d'une promotion-canapé au sein du Groupe où elle travaille.