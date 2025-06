Tabaski 2025 : la communauté mouride prie le samedi 7 juin

La communauté mouride se prépare à célébrer la prière de l’Aïd El-Kébir (Tabaski) le samedi 7 juin 2025, correspondant au 10e jour du mois lunaire Zul-Hijja 1446 de l’Hégire.



La grande prière de l’Aïd sera dirigée par Serigne Moustapha MBACKÉ, fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké, à la grande mosquée Massalikul Jinaan de Dakar.



L'heure de la prière est prévue à 09h30.



La Cellule de Communication de la communauté mouride invite l’ensemble des fidèles à se mobiliser dans la discipline, le respect des consignes religieuses et sécuritaires, et dans l’esprit de ferveur et de communion propre à cet événement.