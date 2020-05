Menaces et insultes entre Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat lors de l'AG de la LFP !

Cette journée du 20 mai était attendue par les clubs français puisque c'était aujourd'hui qu'avait lieu l'Assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Avec les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, la Ligue a donc longuement discuté et le passage à une Ligue 2 à 22 équipes a notamment été voté, en attendant la position de la FFF. Mais tous les échanges n'ont pas été cordiaux.



D'après les informations du Parisien, deux présidents auraient échangé quelques insultes lors de cette Assemblée générale par téléphone : Jacques-Henri Eyraud, l'homme fort de l'Olympique de Marseille, et Bertrand Desplat, le président de Guingamp. Le quotidien parle même d'«une passe d'armes d'une extrême violence verbale» entre les deux dirigeants. Mais ce n'est pas tout puisque les deux hommes auraient également menacé d'en venir aux mains lors de leurs retrouvailles... Ambiance, ambiance.