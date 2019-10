Ménaka : Assassinat de 03 jeunes par des hommes armés

Ce Mardi 29 octobre 2019 aux environs de 16h40, trois jeunes ont été assassinés par des hommes armés non identifiés à motos



Ces 03 personnes issues de la communauté Imouchagh (Touareg) ont été tuées à 04 km du sud de la ville de Ménaka par des individus armés non identifiés. Après cet acte lâche, ils ont ensuite incendié leurs motos.



Nous ignorons les causes de cet acte barbare.



Nous conseillerons aux plus hautes autorités de notre pays à prendre les mesures idoines pour sécuriser les populations et leurs biens.