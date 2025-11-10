Mensonge”, “délire fasciste” : l’APR tire à boulets rouges sur Ousmane Sonko

Dans une déclaration lue par Luc Sarr, l’APR affirme que le leader du Pastef serait dans un

“conflit permanent avec la Vérité et la Morale, son goût immodéré de l'accusation gratuite, sa propension à réduire son horizon politique à la calomnie, à la violence systématique et ses élans hussards et papelards”.

Revenant sur la soirée du 8 novembre 2025, l'APR estime que le leader de Pastef était en “terrain conquis et acquis, comme dans un forail en transes, à l'image d'un berger contemplant, fièrement, la " danse du troupeau". “Ce fut pour lui, une occasion supplémentaire, pour verser dans la rengaine, pour servir des thèmes serinés sans cesse, pour assumer les marqueurs identitaires du Pastef, avant de tenir des propos d’une extrême gravité”.

Au cœur de la polémique : les déclarations de Sonko concernant une supposée “Dette cachée”, qu’il présente comme avérée sur la base de rapports que les autorités auraient volontairement dissimulés. Pour l’APR, cette thèse relève un “flagrant aveu de mensonge! Et c'est pour masquer ce mensonge, que Ousmane Sonko va jusqu'au délire fasciste: quiconque nie cette "Dette cachée", devrait être emprisonné!”

Le parti y voit une stratégie visant à accuser l’ancien président Macky Sall de “haute trahison” et de pouvoir imposer la “dissolution de notre Parti!”

Revenant sur son bilan politique, l'Alliance Pour la République rappelle qu'elle faisait partie d'un “Régime associant des forces patriotiques, démocratiques et républicaines dans une Coalition inédite, que fut Benno Bokk Yaakaar. Elle en fut même, l'épine dorsale”.

Le parti affirme avoir défendu la République face à ce qu’il décrit comme le “Mortal Kombat” engagé par Sonko dans une violente entreprise de destruction tant de nos Institutions, que notre vivre - ensemble, avait tenté d'ensevelir”,

“Notre Parti a assumé, avec tous ses partenaires stratégiques, courageusement, fermement, la défense de la République”, a déclaré l'APR, soulignant avoir combattu les “ingénieurs du chaos, les rentiers de l'émeute, de la guérilla et de l'insurrection. Contre l'aventurisme et le vandalisme qui ont mené à la mort d'innocents jeunes”.

Le parti de Macky conclut en réaffirmant son engagement pour la République, la Nation et la stabilité du Sénégal.

