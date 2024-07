Mercato : Arouna Sangante désiré en Allemagne et en Espagne

Selon L'Équipe, le défenseur central et capitaine du Havre AC Arouna Sangante serait suivi par deux clubs de Bundesliga et un de Liga. Un départ serait un gros coup dur pour les Havrais, à un mois du début du championnat.



Le Havre AC va t-il perdre son capitaine à un mois du début de la nouvelle saison de Ligue 1 ? Cette possibilité n'est pas à exclure si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe. En effet, Arouna Sangante, patron de l'arrière garde havraise et capitaine du club la saison passée serait dans le viseur de deux formations de Bundesliga.



Le FC Augsburg, tout d'abord, qui a pris l'habitude de faire des achats en Ligue 1 depuis deux années (Cardona, Mbuku, Mounié). Le VfB Stuttgart, ensuite, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Si ces deux clubs du championnat d'Allemagne apprécient le défenseur central du HAC (capable d'évoluer en tant qu'arrière droit) suite à sa très belle première saison parmi l'élite, ils ne sont pas les seuls.



Le FC Séville le veut mais…

Toujours d'après L'Équipe, le FC Séville, en Liga, ciblerait également le défenseur sénégalais de 22 ans sous contrat en Normandie jusqu'au 30 juin 2026.



Cependant, le club andalou doit d'abord dégraisser son effectif avant de tenter quoi que ce soit. Toujours est-il que Didier Digard, intronisé à la tête des Hacmen le 1er juillet dernier, n'est "pas totalement certain" de pouvoir compter sur Arouna Sangante la saison à venir.





Avec Madeinfoot