Mercato - Arsenal n'est plus le seul sur le dossier de Pape Abdou Cissé

Dans le viseur d'Arsenal, qui proposerait aux alentours de 10M selon The Sun, l'international sénégalais de l’Olympiakos FC, Pape Abou Cissé intéresse aussi Wolverhampton selon la presse spécialisée du club. Une offre proche des 20M€ évoquée, rapporte Sirsport.



Une chose est sûre, l'ancien joueur de l'As Pikine est coté en Premier league et qu'il a les atouts d'évoluer dans le championnat le plus huppé de la planète Foot.



Un dossier suivre....