Mercato : Bamba Dieng prêté à Angers pour une saison

Bamba Dieng, est prêté par Lorient à Angers pour une saison, sans option d'achat. L’attaquant de Lorient (Ligue 2), s'engage à Angers en cette fin de mercato. Sauf retournement, l'attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2026, il vient de prolonger d'un an, est attendu en Anjou sous la forme d'un prêt sec, d'un an, sans option d'achat, rapporte L’Équipe.



Le SCO avait fait de la venue d'un attaquant une priorité en cette fin de mercato. Dieng sort d'une saison à 16 matches et 4 buts en Ligue 1.