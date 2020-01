Mercato - Carles Pérez du Barça tout proche de rejoindre la Roma

Le Barça poursuit son dégraissage hivernal. Après Carles Aleñá qui s’en est allé du côté du Betis, et Jean-Clair Todibo prêté avec option d’achat à Schalke, c’est Carles Pérez qui va faire ses bagages. Le jeune ailier de 21 ans est attendu dans les prochaines heures du côté de la Roma d’après Sky Sport Italia.



Les deux clubs ont trouvé un accord durant la nuit. Le joueur formé à la Masia doit débarquer sous forme de prêt jusqu’en juin avec une obligation d’achat de 13 M€. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les dirigeants de la Louve et le joueur sur les termes d’un contrat. Cela devrait être fait dans les prochaines heures.



Foot Mercato