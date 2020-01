Mercato - Cavani a passé sa visite médicale avec l’Atlético de Madrid

« Edi (Cavani), je peux le dire honnêtement, il a fait l’entraînement avec nous (ce matin), il est bien mais la situation entre Edi et un autre club, ce n’est pas clair. Pour cela, il n’est pas disponible pour demain ». Samedi après-midi, Thomas Tuchel confirmait que l’attaquant uruguayen était en instance de départ et qu’il ne ferait pas le déplacement à Lille, pour y affronter le LOSC, ce dimanche, à 21h.



Alors que l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain ne se sont toujours pas entendus sur le prix qui permettrait au Matador de rejoindre la capitale espagnole dès cet hiver, le journal L’Equipe révélait ce matin que le départ du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pourrait finalement se conclure autour de 15 millions d’euros. Un montant qui satisfait les dirigeants colchoneros, assez éloigné des 30 millions initialement réclamés.



Edinson Cavani a déjà passé visite médicale

Alors que le deal entre les deux formations semble proche d’une conclusion, le joueur est lui dans les starting-blocks. Selon nos informations, après avoir refusé les avances de Manchester United et de faire partie du groupe parisien à Reims, en Coupe de la Ligue, il a également mis son veto et refusé d’être intégré au groupe pour le déplacement à Lille de ce week-end (match à suivre ce soir en live sur notre site). De retour en forme, l’attaquant, qui fêtera ses 33 ans le 14 février prochain, n’attend plus que les deux clubs se mettent d’accord.



De source parisienne, Edinson Cavani a même déjà passé sa visite médicale. Du côté de l’Uruguayen, on anticipe déjà un transfert qui pourrait se décanter dans les toutes dernières heures du mercato. Le buteur est plus que jamais sur le départ. Lui qui a déjà discuté avec son compatriote uruguayen de l’Atléti, José Maria Gimenez, mais également Diego Godin, l’ancien de la maison dont il voudrait récupérer le bien puisqu’il s’est déjà renseigné sur le logement dans la capitale espagnole. Edinson Cavani attend le top départ.



