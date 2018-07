Mercato: Cristiano Ronaldo vers la Juventus

Trois jours après l'élimination du Portugal au Mondial - et deux après l'échec de la Roja -, la presse espagnole s'est emparée de la nouvelle folle rumeur. Depuis quelques jours, les médias italiens, et notamment Tuttosport, évoquent un intérêt réciproque entre CR7 et la Juventus. Une information confirmée par plusieurs journaux ibériques ce mardi. Marca a même fait sa Une du jour sur le sujet. «La Juve est sérieuse pour CR7», a titré le quotidien pro-madrilène.



«Le champion d'Italie a entamé les négociations pour sa signature. Il offre un contrat de quatre ans à 120 millions d'euros. Ronaldo a la garantie de Madrid d'une réduction conséquente de sa clause», ajoute le journal espagnol.