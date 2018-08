Mercato: Fenerbahçe a fait une offre officielle à Mame Biram Diouf

Le club d’Istanbul insiste pour recruter l’attaquant international sénégalais, Mame Biram Diouf. D’après le média cnnturk, les turcs proposent un prêt avec option achat à leurs homologues anglais et que Mame Biram Diouf qui a récemment demandé à son compatriote Moussa Sow des informations sur Fenerbahçe et aurait reçu des retours positifs.



Le club turc serait en mesure de se battre dans les coupes européennes, ce qui a également influé dans la décision du joueur. Et les clubs seraient proches d’un accord avec Mame Biram Diouf, qui peut jouer des deux cotés de l’aille. La saison dernière, comme attaquant de pointe, il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 35 matches de Premier League, la saison dernière avec Stoke City.