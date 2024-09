Mercato : Ismail Jakobs rejoint Galatasaray

C’est officiel ! Ismail Jakobs, quitte l’AS Monaco et part en Turquie sous la forme d’un prêt. Il portera les couleurs du mythique club de Galatasaray. C’est le club monégasque qui l’a annoncé ce lundi soir.



«L’AS Monaco annonce le prêt d’une saison, avec option d’achat, d’Ismail Jakobs à Galatasaray (Turquie). Après avoir participé à 41 rencontres en 2022-2023, il dispute 23 matchs durant la saison 2023-2024, conclue à la deuxième place du championnat. Au total, le défenseur aura joué 105 matchs (1 but, 8 passes) avec les Rouge et Blanc, au poste de latéral gauche ou d’ailier. Des performances qui lui ont permis de rejoindre la sélection sénégalaise. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», a annoncé le club sur son site officiel.



Après la Bundesliga et la Ligue 1, Ismail Jakobs s’apprête à découvrir le championnat de Turquie avec Galatasaray, champion en titre.