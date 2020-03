Mercato: Kouliblay au Psg pour un transfert de 52,4 milliards de franc CFA

Les choses se précisent de plus en plus sur le départ de Kalidou Koulibaly. Après avoir acheter un immense appartement à 4 millions d'euros soit 2,6 milliards de franc CFA au cœur de la capitale, un accord aurait été passé entre Naples et Koulibaly.En effet, dimanche, "Il Mattino" fait de nouvelles révélations concernant l’avenir de Kalidou Koulbaly. Et visiblement, son départ de Naples cet été serait déjà acté. En effet, un accord aurait été passé entre les deux parties, qui auraient trouvé un terrain d’entente pour un transfert à 80M€ soit 52,4 milliards de franc CFA.Le PSG et Leonardo savent donc à quoi s’en tenir pour recruter Koulibaly. D’ailleurs, comme le précise le média transalpin, le club de la capitale tiendrait bien la corde pour le Sénégalais surtout que Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG.