PSG : Kalidou Koulibaly à Paris, c'est déjà acté ?

Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples, l’un des plus courtisés d’Europe, vient d’acheter un immense appartement à 4 millions d'euros au cœur de la capitale. Il se verrait bien succéder à Thiago Silva au PSG.



De quoi largement nourrir les spéculations quant à un futur parisien, selon le média français leparisien.fr qui donne l'information, même si les travaux ne seront pas achevés avant le début de l'année 2021. « Ce n'est pas le genre d'appartement qu'on achète pour louer, souffle un spécialiste des propriétés d'exception. C'est plutôt un endroit dans lequel on se projette pour vivre. Les investisseurs se concentrent plutôt sur d'autres quartiers, dans le Triangle d'or (VIIIe arrondissement). »



Vu du côté de Kalidou Koulibaly, défenseur de 28 ans parmi les plus réputés d'Europe, le scénario sonne bien, voire très bien. Après six saisons à Naples, ses relations avec ses dirigeants sont moins fluides. Il a aussi connu pas mal de pépins physiques qui le minent et que son clan n'hésite pas à relier à un « manque de tranquillité ». En clair, Koulibaly, sous contrat jusqu'en 2023, aimerait relever un nouveau défi la saison prochaine. « Aujourd'hui, il a un peu fait le tour de la question en Italie, nous confie un proche. Il a envie de continuer à jouer la Ligue des champions, de faire partie d'un projet d'un club européen de haut niveau, compte tenu de l'avancée de sa carrière. »