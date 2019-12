Mercato - Mino Raiola clôt le débat pour le mercato de Paul Pogba

La saison 2019-2020 de Paul Pogba (26 ans) peine à prendre de l’envergure. Le milieu de terrain de Manchester United vient de reprendre le chemin des terrains après une blessure qui l’a éloigné de ces derniers depuis septembre. À cela, s’est mêlée une histoire de transfert en direction du Real Madrid cet été. L’arrivée du mercato hivernal ne va pas forcément arranger les choses pour les Red Devils. Seulement, l’agent du joueur, Mino Raiola a pris les devants dans le dossier comme le rapporte Sky Sports.



« Paul a toujours respecté Manchester United, aussi longtemps que Manchester United a respecté Paul. Le seul qui parle pour Manchester United et Paul est Ole. Je me fie à ce qu’il dit, il ne bougera pas. C’est bon et nous sommes bien avec eux, a-t-il expliqué avant de s’attarder sur la fin de saison et un potentiel départ à ce moment-là vers une autre destination. Oui, je le peux, mais dans un club qui, je l’espère, se bat pour le championnat et, espérons-le, pour la Ligue des champions ».



Foot Mercato