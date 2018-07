Mercato - PSG : Un prix XXL fixé dans le dossier N’Golo Kanté ?

N’Golo Kanté (27 ans) vers le PSG cet été, faut-il y croire ? Le milieu de terrain de Chelsea, brillant avec l’équipe de France durant la Coupe du monde en Russie, serait déjà entré dans des négociations poussées avec Antero Henrique et se verrait bien disputer la Ligue des Champions avec le club de sa région natale cette saison. Toutefois, le PSG devrait se heurter à un obstacle de taille dans le dossier Kanté avec le montant réclamé par la direction de Chelsea.

Kanté, c’est 110M€ ou rien ?

En effet, selon Le Parisien , Chelsea réclamerait pas moins de 110M€ pour N'Golo Kanté au PSG cet été, et après son mercato estival 2017 complètement fou (arrivées de Neymar et Kylian Mbappé) le club francilien ne pourrait pas se permettre de sortir une telle somme dans l’immédiat sans être rattrapé par le fair-play financier. Toutefois, le quotidien précise que la situation pourrait se décanter avant la fin de l’été si le Psg parvenait à se séparer de ses indésirables (Angel Di Maria, Jesé, Gonçalo Guedes, Grzegorz Krychowiak…).