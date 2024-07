Mercato : Sadio Mané proche d’un retour dans son ancien club ?

Du côté d’Al-Nassr depuis un an seulement, Sadio Mané est annoncé du côté de l’Autriche et de Salzbourg qu’il a connu deux ans en début de carrière.



Arrivée l'an dernier en Arabie saoudite contre un chèque de 30 millions d'euros, l'international sénégalais a encore de beaux restes comme le prouvent ses 19 buts et 13 passes décisives réalisés lors de l'exercice 2023-24 toutes compétitions confondues.



Selon les informations du Salzburger Nachrichten, Sadio Mané aurait bel et bien entamé des discussions avec les dirigeants du Red Bull Salzbourg depuis quelques jours.



Passé par le club autrichien entre 2012 et 2014 avant son arrivée en Premier League (Southampton puis Liverpool), l'attaquant des « Lions » de la Teranga souhaiterait déjà quitter la Saudi Pro League pour retourner dans son ancien club. Une information confirmée ce vendredi par Sky Sport Germany qui précise au passage que le natif de Bambaly devra faire un énorme sacrifice financier pour rendre l'opération faisable. Affaire à suivre…