Mercato : Xabi Alonso devrait rester au Bayer Leverkusen

Selon les informations du Times, Xabi Alonso, qui était la piste principale de Liverpool et du Bayern Munich, devrait rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine.



Il était peut-être l’entraineur le plus courtisé d’Europe. Mais Xabi Alonso ne devrait pas répondre aux sirènes de deux des plus grands clubs du continent cet été.



Selon le Times, le technicien espagnol devrait rester au Bayer Levekusen une saison supplémentaire, mettant ainsi fin aux espoirs de Liverpool - en quête d’un successeur à Jürgen Klopp – et du Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Thomas Tuchel.



Une clause en 2025?

Le club bavarois avait déjà fait part de son scepticisme sur ses chances de faire revenir son ancien joueur (2014-2017) sur son banc, jeudi. "Nous allons voir s'il est possible de le faire venir cette année, mais ce sera difficile, voire probablement impossible", a déclaré Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern à la télévision bavaroise "Il est plus enclin à rester au Bayer Leverkusen au vu de leurs succès actuels, car il ne voudrait pas les laisser derrière lui. Disons que s'il avait encore deux ou trois années de succès, il serait probablement plus facile de le sortir de là."



Nommé en octobre 2022 au Bayer, alors englué dans la zone de relégation, l’ancien international espagnol (114 sélections, 16 buts) a métamorphosé l’équipe, actuellement leader de Bundesliga avec dix points d’avance sur le Bayern Munich, qualifiée en quarts de finale de la Ligue Europa (contre West Ham) et en demi-finales de la Coupe d’Allemagne (contre Düsseldorf).



Il est ainsi en passe d’offrir le premier titre de champion d’Allemagne au club, souvent raillé pour son maigre palmarès (une Coupe d’Allemagne en 1993 et une Coupe de l’UEFA en 1988).



Selon le journaliste spécialisé en transferts, Fabrizio Romano, Xabi Alonso disposerait d’une clause libératoire en 2025. Sous contrat jusqu’en 2026, il pourrait donc attendre une saison avant d’envisager la suite de sa carrière ailleurs. Avec cette piste en moins, deux pistes émergent désormais avec insistance du côté de Liverpool: le Portugais Ruben Amorim (Sporting) et l’Italien Roberto De Zerbi (Brighton).





Avec RMC Sport