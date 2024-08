Mercato : deux nouvelles recrues de taille rejoignent Manchester United

Les défenseurs néerlandais Matthijs de Ligt et marocain Noussair Mazraoui ont tous les deux rejoint Manchester United en provenance du Bayern Munich, a annoncé le club anglais mardi.



Les deux joueurs, qui avaient déjà évolué sous les ordres de l’entraîneur Erik ten Hag lorsqu’ils jouaient à l’Ajax Amsterdam, atteignant les demi-finales de la Ligue des champions en 2019, ont été transférés pour un total de 70 millions d’euros, d’après les estimations de la presse britannique.



De Ligt, âgé de 25 ans, sélectionné à 45 reprises sous le maillot des Oranje, a signé un contrat de cinq ans, avec une option d’une année supplémentaire.



Mazraoui, âgé de 26 ans et international marocain (28 sélections), a lui signé un contrat de quatre ans, avec une année supplémentaire en option.



Après les départs de Raphaël Varane (Côme) et Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Manchester United avait déjà renforcé sa défense en recrutant le jeune défenseur central français de Lille Leny Yoro, âgé de 18 ans, pour une somme estimée à 70 millions d’euros.



Huitièmes de la Premier League la saison passée et battu samedi par leurs voisins de City lors du Community Shield, les Mancuniens débutent leur saison en championnat vendredi à domicile contre Fulham.



Avec AFP