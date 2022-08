Mercato: le Borussia Durtmund, la dernière piste pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a toujours pas trouvé preneur à moins de quinze jours de la fin du mercato. Les rumeurs se sont pourtant multipliées pour la star portugaise, mais aucune piste n'a abouti jusqu'ici. La dernière en date mène au Borussia Dortmund. Le média américain CBS annonce ce jeudi que Jorge Mendes, le célèbre agent de l'attaquant de Manchester United, souhaite entamer des négociations avec les dirigeants du club allemand dans l'optique d'un éventuel transfert.



Il y a un intérêt des deux côtés. Pour Cristiano Ronaldo, celui de trouver un club qui disputera la prochaine Ligue des champions et qui évolue au sein d'un championnat où il n'a encore jamais évolué. Pour le BvB, celui de disposer d'un buteur de classe mondiale en attendant le retour de Sébastien Haller, recruté pour remplacer Erling Haaland. Peu après son transfert, l'Ivoirien a appris qu'il souffrait d'un cancer des testicules et doit suivre une chimiothérapie. La date de son retour sur les terrains reste à définir.



Mais la piste Dortmund a quand même du plomb dans l'aile. Les dirigeants du club allemand ont d'ores et déjà compensé l'absence de Haller en recrutant Anthony Modeste. Et selon Bild, le salaire et l'âge de la star portugaise, 37 ans, limiteraient considérablement l'intérêt du Borussia à son égard. Pas impossible donc que ce dossier n'aille pas beaucoup plus loin, alors que CBS évoque le BvB comme la "dernière option" de Ronaldo…



Avec Eurosport