Mercato: le PSG réactive la piste Leao

Le PSG continue de creuser d'autres pistes. L'une d'entre elles mène à Rafael Leao (23 ans), dont le profil est particulièrement apprécié et suivi de longue date par Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale depuis le mois de juin.



Leao évalué à 70 millions d'euros

Le dirigeant portugais n'a jamais coupé les ponts avec Leao depuis la découverte de ce dernier. L'attaquant, qui s'est véritablement imposé à l'AC Milan la saison dernière en jouant un rôle prépondérant dans le titre des Rossoneri en Serie A, possède le profil recherché par le club de la capitale: celui d'un attaquant polyvalent, qui peut évoluer aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du 3-4-1-2 imaginé par Galtier.



Auteur de 11 buts et de 10 passes décisives la saison dernière en Serie A, Leao a pris une autre dimension et racheter ses deux dernières années de contrat - il est lié jusqu'en 2024 avec l'AC Milan - ne sera pas simple. Évalué à 70 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'international portugais (9 sélections) avait signé à Milan en provenance de Lille en 2019 contre un chèque de près de 30 millions d'euros.