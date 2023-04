Mercato : les 4 attaquants de luxe chassés par le Real Madrid

En quête d’un attaquant pouvant jouer le rôle de doublure ou de concurrent de Karim Benzema, le Real Madrid a quelques noms en tête.

Le Real Madrid est d’attaque. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu entament une semaine très importante avec un 1/4 de finale aller de Ligue des Champions à jouer face à Chelsea. Pour prendre un bon départ face aux Blues, les Madrilènes compteront une fois de plus sur Karim Benzema. Le buteur français, parfois critiqué cette saison pour ses blessures et son rendement, est en forme actuellement. Malgré tout, les questions demeurent autour de lui.



En fin de contrat, KB9 devrait prolonger d’une année supplémentaire. Mais le club de la capitale espagnole veut recruter un attaquant supplémentaire. Ce que les dirigeants voulaient déjà faire l’été dernier mais ils avaient finalement estimé qu’avec le Nueve, ils pourraient tenir une année de plus. Le discours a donc changé au sein des bureaux de Valdebebas où on veut recruter un élément offensif cet été. Ce sera la priorité d’ailleurs.



4 attaquants suivis

Si bien évidemment les cas Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé, qui a relancé le feuilleton autour de son avenir après avoir taclé le PSG; sont suivis notamment pour 2024, les champions d’Espagne et d’Europe 2022 ont d’autres cibles en tête pour cet été. Defensa Central explique que lors de leurs échanges, les têtes pensantes madrilènes ont indiqué vouloir un joueur au profil similaire à Roberto Firmino. Un élément libre cet été, efficace et capable de faire des différences et d’apporter des buts même en n’étant pas forcément titulaire.



La Cadena SER assure d’ailleurs que le Brésilien est très apprécié par le Real Madrid. Toutefois, il y a encore des réserves concernant son âge (31 ans). Ses performances n’ont pas totalement convaincu non plus pour le moment. Mais c’est une option qu’ils gardent en tête. D’autres pistes sont aussi creusées. Defensa Central explique que Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) plaît. Il sera en fin de contrat cet été et présente l’avantage de parfaitement s’entendre avec KB9, dont il a été proche chez les Bleus. Une piste que nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer.



Thuram l’heureux élu ?

Autre cible : Richarlison. Le Brésilien n’a pas vraiment brillé depuis son arrivée à Tottenham l’été dernier pour 58 millions d’euros. Un départ n’est pas à exclure cet été pour le joueur sous contrat jusqu’en 2027, qui connaît très bien Carlo Ancelotti depuis son passage à Everton. Mais il faudra voir combien les Spurs demanderont pour lui. On sait que le président Daniel Levy est très gourmand. Le Real Madrid mettra certainement moins d’argent pour recruter Paulo Dybla, dont le profil est différent. Arrivé l’an dernier à la Roma, l’Argentin pourrait être disponible pour 20 millions d’euros.



C’est le montant de sa clause spéciale qu’il a pour quitter la capitale italienne cet été selon DC. Le Real Madrid a donc plusieurs options de choix sur la table pour renforcer significativement son secteur offensif cet été 2023. Parmi elle, la piste menant à Marcus Thuram serait celle qui plairait le plus en interne selon Defensa Central. Il reste à savoir ce que comptent faire à présent les Merengues, qui guettent une ouverture dans les épineux dossiers Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (PSG).