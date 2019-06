Mercato : vainqueur de la Ldc, Moahmed Salah lance les "enchères"

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool face à Tottenham samedi dernier ( 2-0 ), l'international égyptien met le doute au sujet de son avenir en Angleterre. Pour le numéro 11 des Reds, incertain ne peux parler de mon avenir. Moahmed Salah fait parler de lui dans le journal As.



Car, Interrogé après la victoire en Ligue des Champions, l’égyptien a simplement déclaré qu’il ne pouvait parler de son avenir. Des mots qui font la une ce matin. « Salah lance les enchères » s’emporte le média espagnol. D’après As, le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester United ont bien noté la déclaration du joueur. On imagine mal toutefois Salah quitter Liverpool cet été, juste après la victoire en C1.