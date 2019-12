MercatoHivernal - Officiel : Nathaniel Phillips revient à Liverpool

Prêté en août dernier pour une saison au VfB Stuttgart en deuxième division allemande, Nathaniel Phillips (22 ans) revient à Liverpool cet hiver. Après avoir disputé neuf rencontres sous le maillot de la formation allemande depuis le début de la saison, les Reds ont mis fin au prêt car ils sont en manque de joueurs à ce poste et avec l’enchaînement des rencontres, un renfort défensif ne sera pas de trop.



Les Souabes ont annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur leur site officiel : « Nathaniel Phillips quitte le VfB pendant la trêve hivernale et revient plus tôt au Liverpool FC. A l’origine, le jeune homme de 22 ans devait être prêté au VfB par le vainqueur de la Ligue des Champions en titre jusqu’au 30 juin 2020. Le Liverpool FC a maintenant demandé que le prêt du défenseur central soit résilié prématurément en raison de la situation serrée de son effectif dans les semaines à venir. Les deux clubs ont également convenu d’envisager un transfert ultérieur de Nathaniel Phillips à Stuttgart pour le début du deuxième tour du VfB. »



Foot Mercato