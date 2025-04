Message à la nation : la réaction de Barthélémy Dias

Après le message à la nation du Président Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 3 avril 2025, l'ex-maire de Dakar, Barthélémy Dias, a exprimé son avis sur le discours du chef de l'État. À travers un post publié sur le réseau social X, l'ancien parlementaire a appelé à un changement profond.



Dans son message, Barthélémy Dias a déclaré : "L’heure est à l’action collective, à la solidarité et à la justice pour tous. Soyons le changement que nous attendons."



En faisant cette déclaration, Barthélémy Dias semble insister sur le besoin urgent de dépasser les discours et de passer à l’action concrète, afin de répondre aux attentes du peuple sénégalais et d’instaurer une véritable justice sociale.