L’année 2019 aura vécu ce 31 décembre à minuit, pour laisser la place à une nouvelle année qu'est 2020. Comme de coutume, les personnalités politiques postent des messages de fin d'année adressés à la Nation sénégalaise. Et le Me Madické Niang n'a pas dérogé à cette règle.



Sommé d'arrêter la politique, le leader du parti « JAMM AK XEWEL » à cette occasion de fête de fin d’année, de renouveler les vœux les meilleurs et son engagement à " être de plus en plus au service exclusif du peuple sénégalais conformément au « ndigeul » de Serigne Mountakha MBACKE"



L'ancien du Parti démocratique sénégalais (Pds) d'ajouter que "ce fut une année chargée de symboles et pleine de souvenirs. Nous les portons fièrement avec l’honneur de les avoir vécus à vos côtés. Cette année, nous avons eu à relever beaucoup de défis, en nous mettant à votre service exclusif avec un engagement patriotique sincère. Vous m’avez particulièrement honoré en décidant que j’étais digne de briguer la charge de président de la République en m’accordant un grand nombre de parrainage", a t-il posté sur page Facebook.