Messi sifflé, l'Argentine cartonne le PSG et ses supporters

Une fois encore, les Argentins n’ont pas apprécié les sifflets contre Lionel Messi face à Ajaccio ce samedi…



« Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets contre Leo mais il y a eu aussi beaucoup d’applaudissements et Leo a été très concentré sur le jeu et il a joué pour l’équipe et il a sorti un grand match », lançait Christophe Galtier après la grosse victoire parisienne face à Ajaccio. En plus du coach, d’autres membres du vestiaire parisien comme Danilo ou Renato Sanches sont aussi montés au créneau pour défendre l’Argentin, sifflé à l’annonce de son nom par une énorme partie du public du Parc des Princes.





Il faut dire que le fameux voyage en Arabie saoudite et cette suspension appliquée puis levée en ont agacé plus d’un, et certains supporters parisiens s’étaient même rendus devant le siège du club pour insulter l’Argentin il y a quelques jours seulement. Les sifflets de samedi ont, une fois encore, suscité l’indignation des médias argentins, qui n’ont pas hésité à taper sur le PSG et ses fans.



Les fans parisiens incendiés

« Qu’ils continuent de siffler, toi, continues de jouer », titre le journal Olé, dans un article incendiaire : « pourquoi ils sifflent ? Ces "supporters" veulent faire le buzz dans le Parc des Princes, sans savoir que le roi continuera d’être le roi. […] Le club a levé sa suspension, mais l’a affiché aux yeux des supporters. Mais siffler, ça n’apporte aucune étoile sur le maillot ». Dans un autre article, le média explique que « la réaction contre Messi est tout aussi déplacée qu’injuste, après tout ce qu’il a apporté au club pendant ces deux années ».



« Les pauvres, ils ont sifflé Messi. Malgré les millions dépensés (mal dépensés), ils enchaînent plus de dix ans de frustration et d’échec, et ces deux saisons avec Messi n’ont rien changé. On peut comprendre la déception et un peu de rage, mais cet acharnement sur Messi est inacceptable. Même au Real Madrid ils n’ont pas traité comme ça, ni même les Brésiliens. Comment peuvent le faire ses supporters ? Comment peut-on aimer le foot et siffler Messi ? Ses coéquipiers, Mbappé en tête de liste, ne le défendent pas assez », s’indigne Clarin. Clairement, les Argentins l’ont mauvaise…