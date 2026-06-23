Météo : Orages et pluies annoncés sur plusieurs régions du Sénégal

Des orages et des pluies sont attendus sur l’Est, le Sud-Ouest et le Centre-Ouest du Sénégal entre ce mardi 23 et mercredi 24 juin 2026. Les localités de Kédougou, Bakel, Matam, Tambacounda, Ziguinchor et Cap Skirring sont directement concernées. Les précipitations toucheront également Kaolack, Nioro, Diourbel, Mbour, Thiès et Fatick.



Des extensions restent possibles vers Linguère, Podor, Louga et Koungheul. En revanche, les risques de pluie resteront particulièrement faibles sur Dakar et Saint-Louis.



La chaleur va persister à l’intérieur du pays, principalement au Centre et au Nord-Est. Les températures maximales oscilleront entre 33 et 42°C. Les vents seront globalement faibles à modérés et souffleront du secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest.