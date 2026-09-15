Mali : Anthropic dénonce l’utilisation de l'IA Claude par les services de renseignement malien pour surveiller 25 millions de cartes SIM



« Nous avons identifié et démantelé un acteur qui utilisait Claude comme principal outil d'ingénierie pour une plateforme nationale de surveillance intérieure conçue pour les services de renseignement de l'État malien. Un abonné à Claude, probablement un consultant indépendant basé à Bamako travaillant avec les services de renseignement de l'État malien, l'Agence nationale de sécurité d'État (ANSE), a utilisé Claude pour construire un système dénommé « Lakana 360 », une plateforme de surveillance intérieure à grande échelle qui surveille environ 25 millions de cartes SIM chez les trois opérateurs mobiles nationaux du pays », précise le rapport à la page 103.



Il ajoute que l'acteur a conçu la plateforme pour contourner les restrictions légales maliennes qui exigent une ordonnance judiciaire pour la divulgation de certains enregistrements de surveillance. « L'acteur a ordonné à Claude de générer des dossiers de renseignement sur n'importe quel numéro de téléphone désigné, sans demander aux utilisateurs de l'ANSE de procédure légale valide », note le document.



La société Anthropic précise également que la plateforme possède une couche sous-jacente « qui collecte des données sur les utilisateurs de télécommunications du pays : enregistrements d'appels, SMS, appels vocaux, y compris la capture supplémentaire du trafic vocal sur les réseaux mobiles du Mali ».



En outre, elle comprenait « l'identification des utilisateurs par la voix sur les cartes SIM, le signalement des utilisateurs de chiffrement et de VPN, la déduction de réunions clandestines, des « listes de surveillance » géolocalisées d'individus et la correspondance des individus avec le registre biométrique civil national et d'autres registres d'État ».



Le cas du Mali fait partie d’une série « d’usages malveillants » de l’IA Claude dans plusieurs pays notamment le Soudan, la RDC, le Kenya et la Centrafrique. La société américaine affirme avoir identifié et interrompu ces opérations entre décembre 2025 et août 2026 en supprimant les comptes mis en cause et en mettant en place de nouveaux systèmes de détection, dans certains cas.



Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux au Mali affirmaient rencontrer des problèmes avec leur compte WhatsApp qui est le réseau social le plus utilisé du pays.

Dans un rapport rendu public le 10 septembre 2026, la société américaine « Anthropic » qui développe l’intelligence artificielle (IA Claude) révèle qu’un consultant lié aux services de renseignement maliens a utilisé Claude comme ingénieur principal pour concevoir une plateforme nationale de surveillance des télécommunications, dénommé « Lakana 360 ».