Météo : des pluies attendues dans plusieurs régions du Sénégal du 10 au 13 octobre, annonce l'ANACIM

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ce jeudi, une note indiquant que plusieurs régions du Sénégal seront touchées par des pluies d'intensité variable au cours des prochains jours, entre le 10 et le 13 octobre 2024.



D'après ce document, « des pluies et orages persisteront sur les régions du Sud-Ouest, du Centre-Ouest et du Sud-Est au cours des 24 prochaines heures. Cependant, à partir de vendredi, une stabilisation du temps est prévue dans les zones Nord et Centre. Seules quelques précipitations de faible intensité pourraient encore être observées dans la partie Sud du pays. »



Côté températures, elles resteront « clémentes » dans les 24 heures à venir, avant de remonter significativement à partir de vendredi. Concernant les conditions de circulation, « les visibilités seront généralement bonnes, et les vents souffleront de secteur sud à nord-est, avec une intensité faible à modérée. »



L’Anacim conseille aux populations des régions concernées de prendre les mesures nécessaires en cas de fortes pluies, notamment en matière de déplacement et de protection des habitations.