Vol avec violence à Grand-Yoff : deux individus interpellés, l’un s’apprêtait à rejoindre sa compagne à Mbour pour faire la fête

Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé deux (2) individus pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec violence. L’intervention fait suite à une plainte contre X déposée le 3 octobre 2026.



Selon la Police nationale, le plaignant a expliqué, dans son procès-verbal, que le même jour, vers 5 heures du matin, alors qu’il quittait son domicile pour se rendre en Casamance afin d’assister son épouse en état de grossesse, un individu l’a sollicité pour passer un appel téléphonique. Après avoir décliné la demande, il a poursuivi son chemin avant d’être surpris par derrière par cet inconnu et un complice.



Les agresseurs lui ont violemment arraché son sac à dos contenant des téléphones portables (iPhone 12, Samsung A15 et Itel simple), une somme d’argent, une clé USB, une carte grise de moto, un permis de conduire, une carte nationale d’identité, une carte bancaire ainsi que le ticket de son billet de voyage.



Face à cette agression, les investigations techniques et les recoupements de terrain menés par les enquêteurs ont permis de localiser et d’interpeller le suspect principal le 8 octobre 2026, à 13 heures, à la Patte d’Oie, au moment où il s’apprêtait à se rendre à Mbour pour faire la fête avec sa compagne.



La poursuite des investigations a conduit à l’interpellation de son acolyte le même jour, vers 14 heures, à Arafat. D’abord incrédule, ce dernier a tenté de nier son implication dans les faits qui lui sont reprochés avant d’être confondu par les éléments de l’enquête.