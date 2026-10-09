Cheikhou Kouyaté annonce officiellement la fin de sa carrière professionnelle

ll y a des décisions qu'on prend avec la raison, mais que le cœur met du temps à accepter.

Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel.



Le football a été bien plus qu'un métier. Il a été mon rêve d'enfant, ma passion et le chemin qui m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Des terrains de Dakar aux plus grands stades d'Europe, j'ai vécu des émotions inoubliables, connu des victoires, des défaites, des blessures et des moments de doute qui m'ont appris à toujours me relever.



J'ai eu l'honneur de porter les couleurs de grands clubs, de partager le vestiaire avec des joueurs extraordinaires et de défendre mon pays pendant de nombreuses années.



Mais ma plus grande fierté restera d'avoir porté le maillot du Sénégal et contribué à écrire une page historique de notre football : la conquête de notre première étoile continentale. Ce jour-là, nous avons offert à tout un peuple de la joie, de l'espoir et un souvenir éternel.



Derrière chaque match, il y a eu des sacrifices, des combats personnels et des efforts silencieux. Mais jamais je n'ai regretté ce parcours. Si c'était à refaire, je choisirais encore le football, cette aventure et ce maillot national.À tous les clubs, entraîneurs, coéquipiers, dirigeants, agents et à toutes les personnes qui ont contribué à ma carrière, merci. A ma famille, pour son amour, ses prières et son soutien dans les moments les plus difficiles, je serai éternellement reconnaissant.



À vous, supporters, au Sénégal et partout dans le monde, merci du fond du cœur pour votre amour et votre fidélité.



Aujourd'hui, je quitte les terrains avec de la nostalgie, mais surtout une immense gratitude. J'ai tout donné, avec mes forces, mes convictions et mon amour pour ce jeu.



Le coup de sifflet final de ma carrière a retenti, mais les souvenirs, eux, ne s'effaceront jamais.

Je quitte le football professionnel, mais je garderai pour toujours en moi le joueur que j'ai été, les frères que j'ai rencontrés et les rêves que nous avons réalisés ensemble.



Merci pour tout.



Cheikhou Kouyate