Meurtre Fatoumata Matar Ndiaye: délibéré le 21 janvier

La Chambre criminelle de Dakar a mis en délibéré le 21 janvier prochain, le jugement du procès de Samba Sékou Sow alias Bathie, poursuivi pour assassinat sur la personne de Fatoumata Matar Ndiaye, tentative d'assassinat sur Adama Ba, vol, et détention d'arme.



Pour rappel le parquet a dans son réquisitoire demandé les travaux forces à perpétuité. Quant à la partie civile, elle souhaiterait la peine de mort avant de réclamer 500 millions de dommages pour les héritiers de la défunte.



Un avocat de la défense a plaidé coupable

Pour Me Abdoulaye Seck, l'un des avocats de la défense, l'application bienveillante de la loi est la demande formulée lors de sa plaidoirie. "Je sais que mon client est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a tué Fatoumata Matar Ndiaye et il a tenté de tuer le fils. Je ne chercherai pas à dire que mon client n'est pas coupable alors qu'il est", a-t-il déclaré avant de quémander la clémence.