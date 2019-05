Meurtre: Par excès de jalousie Sakho viole et étrangle sa petite copine à mort

Mamadou Sakho a comparu, ce mardi à la Chambre criminelle de Dakar pour viol et assassinat suivi d’acte de barbarie. Tout est parti d’une dispute entre le mis en cause et Awa Diop sur une question d’infidélité, déclenchée à la veille du meurtre.



Sakho accusait sa victime de le tromper avec un autre. Le lendemain, la fille s’est présentée chez son copain, vigile de profession, pour récupérer comme d’habitude, sa ration journalière. Sur les lieux, l’accusé étrangle, viole sa petite copine avant de l’assommer avec une pierre.



Ce n’est qu'un an après les faits que ce dernier a été appréhendé à Thiès. À la barre, Mamadou Sakho a reconnu avoir tué sa copine sous l’emprise de la colère. Le parquet a déclaré que les enquêteurs ont relevé sur place des traces de sang sur les parties intimes du corps de la victime et des cicatrices.



« Le certificat de genre de mort du médecin légiste a montré que la victime est décédée des suite de strangulation traumatique et de violences sexuelles », a observé le maître des poursuites qui a requis la prison à vie contre l’accusé. Le conseil de la défense quant à lui, a plaidé l’acquittement. Délibéré au 25 juin prochain.