Révision constitutionnelle: après adoption du texte, Sonko compte saisir "immédiatement" Diomaye "pour la suite à donner" au texte

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a indiqué que la proposition de loi portant révision de la Constitution sera transmise au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, si elle est adoptée, afin que la suite soit donnée au texte.



« Si ce texte est adopté à l’issue de cette journée, je saisirai immédiatement le président de la République pour la suite à donner, que je vous révélerai plus tard », a-t-il déclaré lors de la séance plénière consacrée à l’examen de cette proposition de révision constitutionnelle, ce lundi.



Ousmane Sonko a également insisté sur le respect du règlement intérieur de l’institution, dont il a rappelé assurer la police. « Nous sommes ici pour une question extrêmement importante, celle de discuter notre Constitution. La procédure suit son cours dans le respect parfait du Règlement intérieur et de la Constitution du Sénégal », a-t-il ajouté.



Cette mise en garde intervient après que des députés de Pastef ont tenté de faire descendre de force Abdou Mbow du pupitre. Ce dernier, évacué de l’hémicycle par les forces de l’ordre, avait sollicité un temps de parole auprès du président de l’Assemblée nationale, mais sa demande n’a pas été acceptée.

Après cette scène, plusieurs députés de l'opposition et des non-inscrits ont quitté la salle.



Le gouvernement est représenté par Moussa Sarr, ministre de la Justice, et son collègue Bacary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions.



Plus de soixante-dix orateurs se sont inscrits pour la discussion générale autour de cette proposition de loi portée par six députés du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, majoritaire à l’Assemblée nationale.