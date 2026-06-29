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Sénégal : l’Assemblée nationale adopte sans surprise la proposition de révision constitutionnelle




Charles KOSSONOU

Lundi 29 Juin 2026 - 16:50


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