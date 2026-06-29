Sénégal : l’Assemblée nationale adopte sans surprise la proposition de révision constitutionnelle

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce lundi, à une très large majorité la proposition de révision de la Constitution. Malgré un boycott de la séance plénière par l’opposition, 129 parlementaires de Pastef ont voté pour l’adoption du texte.
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