Meurtre à la Zone de Captage: un malien tué par un gang d'agresseurs

Une affaire de meurtre secoue la Zone de Captage (quartier situé entre front de terre, Grand-Yoff). Un ressortissant malien, vendeur de « Tangana (fast-food bas de gamme) », a été assassiné par un gang d'agresseurs. Identifié sous le nom d’A. Traoré le défunt a été poignardé à mort, au cours d'une agression. Les faits se sont déroulés la nuit de mercredi dernier vers 23 heures renseigne « Rewmi Quotidien ».



Alertés, les éléments du commissariat de Grand-Yoff ont effectué une descente sur les lieux du crime. Selon les témoins du drame, A. Traoré âgé de 31 ans a été retrouvé, couché sur le dos dans un espace situé entre les baraques. Le corps de la victime présentait une blessure ouverte au niveau de la poitrine. L'arme du crime, un couteau tacheté de sang, a été découvert sur place.



Un suspect connu sous le nom de D. Camara, en état d'ébriété, a été arrêté sur les lieux du crime par les gendarmes pour nécessité d'enquête. Face aux enquêteurs, le mis en cause, charretier âgé 20 ans a nié son implication dans le meurtre, mais il a fini par avoué et dénoncé ses camarades en cavale. Poursuivant ses aveux, D. Camara a révélé que les membres dudit gang avaient programmé de commettre des forfaits dans la nuit du crime.



Suspecté d'avoir pris part à cette agression mortelle, F. Fall a été cueilli à Pikine au domicile de son ami M. Ndiaye. Ce dernier a été également arrêté pour « recel de malfaiteur ». Par ailleurs, D. Camara et F. Fall ont été déférés pour « association de malfaiteurs et meurtre », alors que M. Ndiaye est poursuivi pour « recel de malfaiteur ».