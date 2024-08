Meurtre d'Abdou Aziz Dabala et de son neveu : la DIC prend en main le dossier

On n'en sait un peu plus sur la situation des victimes de Pikine Technopole. Pour rappel mardi soir les corps sans vie de l'acteur et danseur Abdou Aziz Bâ dit Aziz Dabala et de son neveu Wally ont été découverts dans un appartement situé à Pikine Technopole (banlieue dakaroise).



En effet, d'après les informations fournies par Libération, tous les deux corps présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche, mais il est constaté que celui d'Abdoul Aziz Bâ, était en état de putréfaction très avancée. Il est aussi noté que le corps de ce dernier présentait au moins 6 points de suture.



Les enquêteurs ont aussi constaté un remue- ménage des forfaitaires dans l'appartement ainsi que des traces de sang au niveau des couloirs et des murs. D'ailleurs, aucun instrument tranchant ou une arme blanche n'a été découvert sur les lieux, ce qui laisserait présager un double homicide perpétré par des individus n'ont encore identifiés.



L'enquête se poursuit et les investigations permettront d'en savoir plus sur les circonstances de ce double meurtre, les interrogations sont aussi en cours en vue de recueillir le maximum de preuves permettant de faire toute la lumière sur cette sombre affaire.



Alors que les premiers constats d'usage ont été effectués par le commissariat de Police qui a déployé ces hommes en premier sur les lieux car ayant la compétence territoriale, les autorités policières ont décidé de confier l'enquête à la DIC (Division des investigations criminelles. Cette entité dispose de plus de ressources techniques et humaines, en plus d'avoir une compétence nationale en matière criminelle.



Une affaire à suivre, car selon le journal Libération, la DIC est sur une piste très sérieuse.