Meurtre d’Aziz Dabala et de son colocataire : des plaintes annoncées contre des Tik Tokeurs

L’affaire du meurtre d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias « Waly » a pris une tournure inattendue avec l'exposition erronée de photos de personnes non impliquées dans l'enquête sur les réseaux sociaux.



Selon le journal Libération du 26 août 2024, plusieurs individus n'ayant aucun lien avec l'affaire ont vu leurs images circuler en ligne, entraînant des plaintes pour diffamation et atteinte à la vie privée.



En effet, l’ampleur de l’affaire du meurtre a suscité un tollé à travers les réseaux sociaux. Ceci est à l’origine de plusieurs réactions aussi démesurées que les autres. Nombreux sont ceux qui sont retrouvés dans cette affaire suite à des accusations sans fondements de certains « influenceurs » sur les réseaux sociaux.



Cependant, plusieurs plaintes ont été annoncées, car ces accusations sont d’une extrême gravité pour une affaire comme celle-ci.



Pour rappel, Aziz Dabala et son colocataire ont été sauvagement assassinés dans leur appartement situé à Pikine Technopole. Les corps des défunts présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche. L’enquête qui a été confié à la Division des Investigations Criminelles (DIC) avait réussi a interpellé 6 suspects ainsi que le présumé meurtrier.