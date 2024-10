Meurtre d'une dame à Ngor : le présumé meurtrier arrêté à Mbour

Fin de cavale du présumé meurtrier de la jeune femme retrouvée morte mercredi, dans un appartement à Ngor (Dakar). Le mis en cause, âgé d'une quarantaine d'années, a été arrêté à Mbour (ouest), plus précisément au quartier de Tefess, à la suite de la localisation de son téléphone portable qu'il avait vendu à un homme pour éviter de se faire traquer.



Malheureusement pour lui, à cause de son erreur, il s’est fait arrêter avant d’être conduit à la Brigade de recherche de Faidherbe de Saly Portudal.



Selon L'Observateur qui donne l'information dans sa parution de ce vendredi, le présumé meurtrier a décidé de se débarrasser de ses matériaux pouvant le compromettre. Ce, pour éviter de mordre à l’hameçon après avoir commis l'irréparable et ainsi échapper à la vigilance des forces de l’ordre.



Il a donc vendu son téléphone portable à un jeune homme du quartier, sauf qu’il ne s’est pas douté un instant qu’à travers cette maladresse, il sera conduit à son propre piège.



Selon le journal, tout semblait bien se passer pour le fugitif jusque ce que le téléphone qu’il a vendu soit localisé quelque instant plus tard par les enquêteurs de la Brigade de recherche de Faidherbe, en collaboration avec leurs collègues de Saly Portudal.



Une fois la géolocalisation terminée, les enquêteurs ont téléphoné le jeune garçon pour lui faire savoir que son « nouveau » téléphone provient d’un cas de vol. Mais celui-ci, a déclaré aux enquêteurs qu’il l’avait acheté des mains d’un tiers, et que justement ce dernier était assis avec les pécheurs de Tefess.



Une descente est alors effectuée sur place par les gendarmes qui mettent aussitôt la main sur le propriétaire du téléphone qui se trouve être le présumé meurtrier.



Toujours d’après la même source, après être conduit à la Brigade de recherche de Faidherbe de Saly Portudal, l’homme a fait de terribles révélations sur la mort de Nd Codou S.



Il a déclaré que dans la nuit du drame, il avait convenu avec la travailleuse de nuit, d’entretenir deux séances de « rapports sexuels » et lui aurait payé à ce propos la somme qu’il lui devait. Cependant, après la première séance, la jeune fille aurait refusé de passer à la seconde phase du consensus sous prétexte qu’elle est épuisée. Un désaccord qui a conduit à leur bagarre et a poussé l’homme a poignardé sa victime qui est morte sous ses yeux.



Après son forfait, il n’a pas trouvé mieux que de prendre la fuite vers la ville de Mbour là où il a été finalement interpellé.