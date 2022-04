Meurtre d'une fillette de 8 ans à Bargny: son père demande une application rigoureuse de la loi

« Anta Ndiaye, qui était parti à l’école, est revenue prendre le petit-déjeuner. Après le déjeuner, elle est allée jouer avec ses amis. C’est vers 17 h 30 que sa mère la cherchait. Elle a alerté, les gens sont allaient à sa recherche. Il y a eu une de ses amis du nom de Jessica qui leur a dit qu'elle se trouve dans les bâtiments abandonnés. C’est un peu loin d’ici. C’est vers 19 h 30 que nous nous sommes rendus sur les lieux. Une fois sur place, nous avons trouvé Anta dans une situation un peu catastrophique. Nous avons alerté la police et les autorités pour venir faire le constat », témoignent son père Mbaye Thiaw.



Il ignore la cause du décès de sa fille. Mais précise qu’une autopsie est en cours. « Pour l’instant, nous ne savons pas. Il y a une autopsie en cours. Mais ce que nous avons vu, il y avait du sang dans son nez et au niveau de sa bouche. Nous réclamons justice tout simplement, car la vie qui a été ôtée ne peut pas être remplacée. Nous espérons que l’enquête en cours ira jusqu’au bout », note M. Thiaw au micro de Walf radio.



Pour rappel, Anta Ndiaye, une fillette de 8 ans a été tuée, lundi dernier, peu avant la rupture du jeûne puis abandonnée dans un bâtiment en cours de construction à Bargny.