Meurtre d'une prostituée à Saly: le procureur requiert la perpétuité pour le présumé meurtrier

Le meurtre tragique d'Anta Thiam a été jugée vendredi dernier au tribunal de la chambre criminelle de Mbour. Le principal accusé, un certain Kévin Lopez a été attrait à la barre. Les détails du crime ont émergé concernant le corps de la victime qui a été retrouvé étranglé avec un tissu en bouche et une corde au cou.



D’après Rewmi Quotidien, après les discussions le procureur a requis une condamnation à perpétuité pour le sieur Lopez accusé d'avoir pris la vie d'Anta Thiam en l’étouffant. Selon le procureur, qui est revenu sur le procès-verbal d'enquête, Kévin Lopez avait déclaré ceci : « Oui, c'est moi qui l'ai tuée. En effet après avoir couché avec elle je n'avais pas d'argent pour payer. Une dispute est survenue et on s'est battu. Je l'ai tuée. Je n'avais pas l'intention de la tuer, c'est juste un accident .»



D’après les témoignages, un homme vêtu d'un vêtement à capuche blanc ou portant des rastas aurait été vu quittant la maison de la victime le jour du drame. Des soupçons se sont rapidement tournés vers El Hadji Djily Guèye, amant supposé d'Anta Thiam, mais les preuves l'ont disculpé.



Le rebondissement crucial a été l'arrestation de Kévin Lopez, trouvé en possession de la puce téléphonique de la victime. Bien qu'il ait admis avoir eu une altercation avec Anta Thiam après une relation intime, il a nié l'avoir tuée. Cependant, des éléments accablants ont été découverts dans son atelier, dont la fameuse capuche blanche et un fragment de la corde utilisée dans le meurtre.



Le juge rendra le verdict le 15 décembre prochain.