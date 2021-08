Meurtre de Lobé Ndiaye : le parquet ouvre une information judiciaire contre le Féticheur et ses complices

Le parquet de Dakar a ordonné jeudi, l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat contre le féticheur, le taximan et l’amie de Lobé Ndiaye, A. Sow devant le juge du 7e cabinet d’instruction. Les mis en cause ont bénéficié d’un retour de parquet et ils devraient être fixés sur leur sort ce vendredi.



Selon Libération qui donne l’information ce vendredi, les éléments de l’enquête de la gendarmerie ont montré qu’à l’heure présumée du crime, le téléphone d’Awa Sow « bornait » au domicile du féticheur. Et ce dernier et le taximan étaient ensemble au moment des faits pour jeter le corps de Lobé Ndiaye à Diamniadio.



Le plus cynique dans cette affaire est qu’après avoir jeté le corps, le trio est allé faire la fête dans un lounge des Almadies.



Âgée d’une trentaine d’années, la vendeuse de pièces détachées a été tuée et son corps jeté à Diamniadio à hauteur de la sortie 11, aux abords de l’autoroute à péage, non loin du centre de conférence Abdou Diouf (Cicad).