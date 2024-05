Meurtre de l'enseignant Alain Kaly à Thiès : une plainte contre X déposée au nom de G7 ce lundi

Le meurtre d'Alain Kaly, du nom de l’enseignant lâchement assassiné la semaine dernière à Thiès (70 kilomètres de Dakar) ne restera pas impuni. Ses collègues, membres du Syndicats des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A) annoncent une plainte contre X qui sera déposée ce lundi 27 mai au nom du G7.



Leur secrétariat général national Amidou Diédhiou a élevé la voix pour dénoncer ce qu’il qualifie d’acte barbare avant de réclamer justice. Selon lui, « cette plainte contre X a pour but d’amener les autorités à ouvrir une enquête sérieuse et qui devra aller jusqu’au bout afin de déterminer le ou les auteurs de ce crime odieux, lâche et barber ».



« Nous réclamons justice et toute la lumière dans cette affaire. Le ou les auteurs assassins de notre camarade doivent être arrêtés et punis conformément à la loi. Ce meurtre n’est pas une première chez les enseignants. Nous avons été victimes de beaucoup d’agressions physiques, morales, de menaces de morts… », a-t-il regretté dans les colonnes de Libération.



M.Diédhiou de conclure : « L’Etat, dans son devoir régalien, a l’obligation d’assurer la sécurité de tous les enseignants de notre pays et partout où il se trouvent»