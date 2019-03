Meurtre de l'enseignant Henri Ndiaye: les quatre prévenus déférés au parquet de Diourbel, ce mercredi

Les quatre prévenus interpellés suite à la mort de Henry Ndiaye, cet instituteur tué à Ngoya (Diourbel) ont été différés ce mercredi 20 mars 2019, devant le Procureur de Diourbel. Henriette Sambou, la fille de la classe de terminal est poursuivie pour meurtre, après l’enquête de la gendarmerie.



Les trois autres prévenus que sont : la maman de la présumée meurtrière, l’enseignant et élève-infirmier ont été tous retenus pour non assistance à une personne en danger. En plus de ce chef d’accusations Mélanie, la maman de la présumée meurtrière doit aussi répondre du délit d’ouverture de bar sans autorisation. Seront-ils mis sous mandat de dépôt, ou bénéficieront t-ils d'un retour de parquet, les prochaines heures nous édifierons....